Comment le PSG appréhende-t-il le huis clos contre Dortmund ?

Avant même l’officialisation de ce huis clos, les réactions des joueurs à propos de cette éventualité étaient loin d’être positives, à l’instar de Marquinhos, après le succès 4-0 du PSG contre Dijon le 29 février dernier : "Si c'est à huis clos, c'est mieux de reporter le match car eux (ndlr : Dortmund) ont eu leurs supporters. Nous voulons aussi avoir nos supporters à nos côtés. (...) Si c'est comme ça, on demandera d'annuler le match pour jouer avec nos supporters."

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l'entraîneur allemand du PSG Thomas Tuchel s'était montré plus nuancé que son défenseur. "Bien sûr que ce serait un handicap. Mais il y a des choses plus importantes que le football", avait-il concédé mardi dernier,. Et de déclarer, tout aussi consensuel, trois jours plus tard : "S’il y a des décisions, on devra les accepter. Mais on est plus fort avec notre public, c’est clair."