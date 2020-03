Coronavirus : l'Euro 2020 reporté d'un an, la Ligue des champions et la Ligue Europa suspendues

Le sort de l'Euro 2020 a été tranché. Initialement prévu du 12 juin au 12 juillet au sein de douze ville-hôtes disséminées sur le Vieux Continent, le championnat d'Europe se disputera finalement un an plus tard, soit à l'été 2021. L'UEFA, l'institution qui régit le football européen, a pris ce mardi 17 mars la décision de reporter la compétition lors d'une réunion de crise en visioconférence avec les 55 associations membres, dont la Fédération française de football (FFF), les Ligues domestiques de chaque pays, les représentants des clubs et des joueurs (FifPro). Ce qu'a confirmé la Fédération norvégienne dans un tweet.

Cette décision majeure a été approuvée à l'unanimité par les votants. En repoussant d'un an la tenue de l'Euro 2020, l'UEFA souhaite ainsi permettre aux championnats européens et aux Coupes domestiques d'arriver à leur terme d'ici cet été, sans contrainte de calendrier. Par ailleurs, la confédération a acté la suspension provisoire de la Ligue des champions et de la Ligue Europa jusqu'à nouvel ordre. Les deux compétitions qu'elle organise reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.