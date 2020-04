Football : les clubs qualifiés au "mérite sportif" en coupe d’Europe en cas d’arrêt de la saison

L'un des scénarios établis par un groupe de travail réunissant les Ligues européennes et l'Association européenne des clubs (ECA), prévoit de terminer les compétitions nationales début août et d'achever tout au long du mois d'août la Ligue des champions, suspendue mi-mars au stade des huitièmes de finale. Selon un document de l'UEFA consulté par l'AFP, les huitièmes de finale retour encore non disputés se joueraient les 7 et 8 août, et les quarts de finale se disputeraient entre le 11 et le 15 août. Les demi-finales aller seraient programmées le 18 et 19 août, les demi-finales retour les 21 et 22, avec la finale programmée le 29 août. La finale de la Ligue Europa serait, elle, programmée le 27 août et les demi-finales les 17 et 20 août.

"C'est un scénario très optimiste car qui peut prédire si les frontières seront ouvertes ?", s'interroge cependant une source proche des discussions. Si le championnat des Pays-Bas a d'ores et déjà annoncé son intention d'arrêter définitivement la saison, à la suite d'une décision des autorités, le championnat allemand pourrait lui redémarrer en mai, à huis clos. Ainsi, le président de la Ligue allemande (DFL) Christian Seifert a indiqué jeudi que la Bundesliga, à l'arrêt depuis la mi-mars, était "prête" à reprendre le 9 mai, si les autorités allemandes donnent leur feu vert.