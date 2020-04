Coronavirus : le match OL-Juve à l'origine de l'explosion du nombre de cas dans le Rhône ? L'ARS dément

Interrogé par LCI, le docteur développe : "J’ai constaté en observant le nombre de cas déclarés sur le Rhône, l’Isère et la Haute-Savoie, un net accroissement du nombre de cas, deux semaines environ après le match OL-Juventus, qui s’est tenu à Lyon, au Groupama Stadium, et qui avait fait venir un certain nombre de supporters d’Italie (3000, ndlr). On m’avait répondu à l’époque que Turin n’était pas en zone sensible. Or, lorsque l’on connait le football italien, on sait que la Juventus draine des supporters à travers toute l’Italie, et donc certainement des Lombards, en pleine zone contaminée, sont venus à Lyon."