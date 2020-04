Coronavirus : les footballeurs professionnels confinés en proie à l'anxiété et la dépression

Pendant que les clubs s'inquiètent pour leur survie économique, que leurs dirigeants s'écharpent sur les classements à conserver ou non, que les Ligues nationales ne savent plus sur quel pied danser, que l'Union des associations européennes de football (UEFA) menace celles qui ne termineraient pas leurs championnats de ne pas pouvoir prendre part aux lucratives compétitions continentales la saison prochaine (avant de se raviser ce mardi ), les joueurs confinés, eux, angoissent.

En effet, selon une enquête de la Fifpro, le syndicat mondial des footballeurs, publiée lundi et menée sur 1.600 sportifs en Angleterre, en France, en Suisse, en Afrique du Sud, en Belgique ou encore aux États-Unis, 22% des joueuses et 13% des joueurs ont fait état de symptômes compatibles avec le diagnostic d’une dépression. Un état d'anxiété généralisée a par ailleurs été signalé par 18% des joueuses et 16% des joueurs interrogés.

Une situation qui tranche avec le quotidien jusqu'alors confortable et très cadré de cette corporation, qui a été littéralement bouleversée par la pandémie de Covid-19. "Ils étaient dans leur bulle et maintenant, ils sont perdus car ils ne pensaient pas que la période de confinement serait aussi longue", analyse Philippe Godin, psychologue du sport à l'université belge de Louvain, auprès de l'AFP, ajoutant : "On dit que la paresse est la mère de tous les vices. On y est."

"C'était important pour les joueurs de retrouver l'ambiance des entraînements, de se sentir à nouveau en équipe", explique David Steegen, responsable presse du club le plus titré en Belgique. Il n'empêche : c'est une perspective claire qui fait défaut à ces sportifs, dont les semaines, les vies, sont habituellement rythmées par les matchs et leurs enjeux.

Michael Bennett, responsable de la santé des joueurs à la Fédération anglaise, explique quant à lui à la BBC : "On se disait que lors des deux premières semaines, il y aurait une sorte de période bénie où les gens prendraient du bon temps chez eux en famille, mais on a toujours su que, plus cela durerait, plus cela finirait par atteindre les joueurs. Certains se sont retrouvés financièrement étranglés, après avoir cédé à des achats compulsifs pour tromper leur ennui, alors qu'ils sont dans le flou pour certains sur leur rémunération à venir et sur d'éventuels efforts financiers qu'ils pourraient être amenés à consentir."

L'incertitude financière est forcément l'une des principales sources d'angoisse pour des sportifs aux carrières certes rémunératrices, mais très courtes. Ce qui est d'autant plus vrai chez les joueurs professionnels de divisions inférieures, encore plus exposés que les stars multimillionnaires. "Le pourcentage de joueurs (de l'enquête) signalant des symptômes était significativement plus élevé parmi ceux inquiets pour leur avenir dans l'industrie du football", souligne en effet la Fifpro.