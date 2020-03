Coronavirus : Chambly-Le Mans, premier match à huis clos ce soir en France, un crève-cœur pour les supporters Le stade Pierre-Brisson de Beauvais, où Chambly joue cette saison ses matches à domicile, sonnera creux vendredi. − FRANCOIS LO PRESTI / AFP

SANS PUBLIC - Le match de Ligue 2 Chambly-Le Mans, programmé ce vendredi à Beauvais, dans l'Oise, se jouera sans spectateur. Un huis clos sanitaire, une première en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus, motivé par le souci d'endiguer la propagation de la maladie.

C'est un huis clos inédit en France. La rencontre Chambly-Le Mans, prévue dans l'Oise ce vendredi 6 mars (20h) et comptant pour la 28e journée de Ligue 2, se jouera sans aucun spectateur. Il s'agit du premier match de football professionnel dont l'organisation est modifiée en raison de l'intensification de l'épidémie de coronavirus. Une décision prise conjointement par la Ligue de football professionnel (LFP) et la préfecture de l'Oise, foyer épidémique le plus important à ce jour sur le sol français avec au moins 99 cas confirmés. Creil, "cluster" du virus, est situé à 20 kilomètres de Chambly, et à 40 km de Beauvais, où le FFCO joue ses rencontres à domicile.

Même derrière nos écrans, on les soutiendra - Kop Oise, l'association de supporters du FC Chambly

Bien que "déçus de ne pas pouvoir pousser" leur joueurs "à la maison", les fans camblysiens s'accommodent de ce huis clos. "C'est clair que cela va nous changer. On a l'habitude de tous se retrouver en fin de semaine et de supporter le FC Chambly à Beauvais. Cela va être étrange de ne pas pouvoir les encourager et chanter pour eux alors qu'on joue à domicile", explique à LCI le Kop Oise, l'association des supporters du club isarien. "C'est un handicap pour nous, mais les joueurs savent très bien que nous comptons sur eux et que nous les supportons. Même derrière nos écrans de télévision, on les soutiendra." Car, en cas de succès sur Le Mans vendredi, Chambly aura presque assuré son maintien dans le deuxième échelon du football français. Avec 37 points au compteur, la formation oisienne repousserait à 12 longueurs son adversaire du soir, premier relégable.

30.000 euros perdus pour le plus petit budget du championnat

À défaut de l'éponger, un tel résultat "atténuerait" l'imprévu budgétaire engendré par ce huis clos. Chambly, qui "se conforme volontiers à la décision prise par les instances", a en effet fait savoir dans un communiqué que cette rencontre sans public "va se traduire par d’importantes pertes financières pour notre club, plus petit budget du championnat". Le demi-finaliste de la Coupe de France 2018, qui évoluait alors en National, va perdre environ 30.000 euros en billetterie et autres recettes.

On espère que le huis clos sera vite levé - Kop Oise, l'association de supporters du FC Chambly

Pourtant, d'autres options, comme le report ou la délocalisation au stade Charléty à Paris, où le FFCO a déjà joué cette saison, avaient été avancées. Au final, ni l'une ni l'autre solution n'a été retenue. "On aurait aimé pouvoir assister au match c'est sûr, mais Charléty n'était pas une option possible", nous indique le club des supporters du FC Chambly. "C'était soit un huis clos à Beauvais, soit une délocalisation au Mans. Mais la plupart d'entre nous préfère la choix du huis clos au fait d'aller à Charléty. Nous, le Kop, aurions fait le déplacement mais cela n'aurait rien changé parce que les gens ont peur de se déplacer." Les supporters espèrent toutefois que leur retour au stade se fera rapidement pour soutenir leur équipe de cœur. "On n'est pas à l'abri d'une prolongation de l'arrêté préfectoral, même à l'extérieur. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais on espère que le huis clos sera vite levé pour tous nous retrouver les vendredis soirs." Et jouer à nouveau leur rôle de 12e homme.