Coronavirus : un huis clos pour le match PSG-Dortmund ?

Mais le soufflé est vite retombé. En fait, la ministre, qui répondait alors aux questions des médias à la sortie d'une réunion avec plusieurs acteurs du sport français, dont de nombreux présidents de ligues professionnelles, pour évoquer les mesures à prendre face à l'intensification de l'épidémie de coronavirus, s'était mal exprimée.

"A minima, c'est la décision qui sera prise de faire un huis clos. Comme c'est étudié au cas par cas et que c'est dans une semaine, on verra comment la situation évolue et on en discutera avec le préfet", avait-elle d'abord répondu. Avant de se reprendre ainsi quand elle a été invitée à préciser ses propos : "Le huis clos est une hypothèse, pour l'instant. Il est trop tôt pour décider. Mais a minima, le match se tiendra."