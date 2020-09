Ligue des nations : le Covid n'a pas mis que des Bleus sur la touche

Le Covid ne fait pas de trêve. Après une pause de dix mois, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, avec notamment le report d'un an de l'Euro 2020, les internationaux retrouvent cette semaine leur sélection nationale. Ce rassemblement s'annonce singulier, alors que s'est ouvert ce jeudi 3 septembre la deuxième édition de la Ligue des nations. Outre l'enjeu sportif, sur lequel on peut s'interroger, le contexte sanitaire est au centre de toutes les préoccupations. La fenêtre internationale arrive en effet juste après une période de congés. "Les joueurs ont voyagé un peu partout et ont desserré le maillot", indiquait fin août le professeur Enrico Castellacci, président de l'Association des médecins du football italien.

Les équipes nationales en ont pris conscience. Animées par la hantise de déceler plusieurs cas positifs au sein de leur effectif, les sélections se sont mises en en quête de la moindre contamination au coronavirus, en suivant à la lettre le protocole émis par l'UEFA pendant l'été. Lors de l'annonce de la liste des 23 Bleus pour les matches face à la Suède (le 5 septembre) et la Croatie (le 8), Didier Deschamps a ainsi dû se passer de Paul Pogba, Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar, testés positifs au coronavirus et placés en quatorzaine. "C'est une période compliquée pour tout le monde", a expliqué le patron de l'équipe de France. "On fait en sorte, avec le staff, d'anticiper, de planifier. Ce qui est arrivé prouve que l'on n'est jamais à l'abri." Le contrôle positif de Steve Mandanda jeudi à Clairefontaine confirme les paroles du sélectionneur.