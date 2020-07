Foot : le club anglais de Wigan dépose le bilan, la faute au Covid-19 ?

Ce serait une première pour un club professionnel. Wigan, pensionnaire de Premier League entre 2005 et 2013 et vainqueur de la Coupe d'Angleterre l'année de sa relégation en Championship, la deuxième division anglaise, a annoncé mardi 7 juillet déposer le bilan. "Nous avons acheté Wigan Athletic avec les meilleures intentions : créer une équipe qui ferait remonter le club en Premier League", a assuré le propriétaire chinois Au Yeung dans un communiqué. Mais la crisé économique liée au Covid-19 a "sapé notre capacité à financer" le club et "nous avons pris la décision difficile de déposer le bilan pour assurer sa survie".

Ce dépôt de bilan a déclenché une enquête interne des administrateurs du club "pour déterminer ce qui a conduit le club à déposer le bilan quelques semaines à peine après la prise de contrôle par NFL". Quatre mois plus tôt, "International Entertainment Corporation" (IEC), une entreprise cotée en bourse à Hong-Kong et détenue par Stanley Choi, un joueur de poker professionnel, avait cédé le contrôle du club à Au Yeung et New Fund Leaders (NFL), une autre société basée à Hong Kong, mais non cotée. "Il y a clairement un nombre important de questions sans réponse qui requièrent qu'on leur prête attention d'urgence", a écrit dans son communiqué la Ligue de football anglaise (EFL), qui a aussi ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.