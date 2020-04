Coronavirus : un accord trouvé pour la baisse des salaires des joueurs de Ligue 1

Cet accord, négocié en grande partie entre le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, mandaté par les autres présidents de clubs de l’élite, et Philippe Piat, coprésident de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), prévoit une baisse de salaire proportionnelle aux montants perçus par les joueurs qui ont, pour la plupart, approuvé ce dossier, faisant preuve d’un "bel effort", précise le quotidien sportif . "On a validé la recommandation ce matin", a confirmé à l'AFP Philippe Piat.

Ainsi, comme l’explique le document de la LFP, les salaires seront réduits par tranches sur la base du chômage partiel et des salaires de cette façon. Quand 70 % du salaire brut mensuel du joueur est inférieur à 10.000 euros, la rémunération des joueurs restera intacte. En revanche, quand ce pourcentage est compris entre 10.000 et 20.000 euros, la baisse sera de 20%, de 30% entre 20.000 et 50.000 euros, de 40% entre 50.000 et 100.000 euros, et de 50% au-delà de 100.000 euros.