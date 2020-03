Coronavirus : vers un huis-clos voire un report du match PSG-Dortmund

Pour tenter de freiner la propagation du coronavirus et alors que 1.126 cas ont été recensés en France dimanche 9 mars, le gouvernement a annoncé l'interdiction de tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sur l'ensemble du territoire. "A l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, à l'issue d'un conseil de Défense à l'Elysée, le troisième depuis l'apparition du virus en décembre. Seuls les rassemblements de plus de 5.000 personnes avaient jusqu'ici été interdits, ce qui avait déjà entraîné de nombreuses annulations de salon (Mipim de Cannes ou encore le Salon du livre à Paris), concerts, spectacles et représentations sportives comme le Semi Marathon de Paris.