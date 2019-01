Côte de bœuf dorée à l'or fin : Franck Ribéry insulte ses détracteurs et renvoie Audrey Pulvar à ses lunettes en écailles

Après avoir invité "les envieux" et les "rageux" à honorer "leur arbre généalogique", le joueur désormais âgé de 35 ans a reproché aux "pseudos-journalistes qui ont toujours été dans la critique négative envers [lui]" de relayer davantage les "futilités" que les dons qu'il effectue en faveur d'associations caritatives.





Et en parlant de "pseudos-journalistes", l'ex-international français a eu un mot particulier pour Audrey Pulvar, qui l'avait apostrophé sur Twitter : "Monsieur Franck Ribéry si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer et soutenir, dans le monde entier." La réponse du footballeur a fusé comme sur un terrain gorgé d'eau : "Et pour mettre un terme à cette polémique qui n’a même pas lieu d’être, je m’adresse à Audrey Pulvar ou Madame 'Je fais ce que je veux de mon argent', avec une paire de lunettes à 3.000 euros aux (sic) écailles de tortues, j’espère qu’elles vous permettent d’entrevoir un meilleur avenir professionnel que celui de la pseudo-journaliste que vous êtes actuellement (ndlr, Audrey Pulvar n'est plus journaliste mais présidente de la Fondation Hulot)."