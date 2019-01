Côte de bœuf recouverte d'or : Ribéry sanctionné par la Bayern Munich après avoir insulté les internautes

Il s'est fait taper sur les doigts. Le directeur sportif du Bayern Munich a annoncé dimanche 6 janvier qu'il allait infliger une lourde amende au joueur français, après que ce dernier a publié de violentes injures contre tous ceux qui l'avaient critiqué pour s'être offert une côte de bœuf enrobée de feuilles d'or dans un restaurant à Dubaï. "Il a utilisé des mots que nous, FC Bayern, ne pouvons pas accepter et que Franck n'a pas le droit d'utiliser, en tant que modèle et joueur du FC Bayern", a expliqué Hasan Salihamidzic, sans révéler le montant de l'amende.





Idole du club allemand et de ses supporters depuis plus de 11 ans, Franck Ribéry n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. "Les envieux, les rageux, nés sûrement d'une capote trouée : n*quez vos mères, vos grands-mères et même votre arbre généalogique", a-t-il notamment lancé sur Twitter et Instagram à l'endroit des personnes qui se sont indignés du prix exorbitant de l'addition. Exorbitant... mais exagéré : le tabloïd allemand "Bild" avait avancé le chiffre de 1 200 euros, mais il semblerait que ce soit 1200 dirhams émiriens, soit environ 300 euros le morceau de viande.