L'Égypte hérite de la Coupe d'Afrique des nations 2019

C'est désormais officiel : l'Égypte accueillera la Coupe d'Afrique des nations du 15 juin au 13 juillet 2019, en remplacement du Cameroun, qui avait dû abandonner l'organisation de l'événement pour un gros manque de préparation. Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football (CAF), s'est réjoui de cette nouvelle en conférence de presse ce mardi, à l'issue d'une réunion du comité exécutif à Dakar : "Je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN-2019."





L'occasion pour l'Égypte, vainqueur de la compétition à sept reprises, et de sa superstar Mohamed Salah de briller de nouveau sur la scène africaine. Les Pharaons n'ont plus remporté la CAN depuis 2010, en Angola, au cours de laquelle ils avaient battu le Ghana (1-0). Lors de la dernière édition, en 2017, les Égyptiens avaient atteint la finale avant de perdre face au Cameroun de Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar, buteurs ce soir-là (2-1).