Coupe de France : du Stade de France à Rennes, une liesse en Rouge et Noir

Ils avaient du mal à y croire. Dans les gradins du stade de France, le public a sauté sans relâche, célébrant la victoire : samedi 27 avril, Rennes a battu le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Les chants des supporters bretons ont retenti en masse au cœur du Stade de France, avec une issue qui s'est dénouée lors des tirs au but après les deux buts respectifs de chaque équipe. Dans la capitale bretonne, à plus de 300 km de Saint-Denis, les mains en l'air, brandissant leurs drapeaux ou s'embrassant et hurlant leur joie dans la fan zone qui avait été créée pour l'occasion en centre-ville, la liesse était totale.





"C'est une victoire complètement folle", s'est réjouit un supporter du club rouge et blanc. "C'est une victoire complètement folle, on était menés 2-0. C'est vraiment incroyable de gagner face à Mbappé, Neymar et Cavani réunis. Le parcours en Europe a sans doute aidé les joueurs à se dépasser", a salué Louis, 20 ans.