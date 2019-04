Coupe de France : face à des Rennais rêvant de l'exploit, le PSG vise un 13e sacre pour sauver sa saison

Fraîchement sacré champion de France pour la huitième fois, le PSG se présente face à Rennes samedi avec l’objectif de rafler un nouveau trophée, à l’occasion de la finale de la Coupe de France. L’objectif est clair pour les Parisiens : sauver l’honneur après une saison contrastée, marquée par la piteuse élimination en Ligue des champions le mois dernier face à Manchester United (0-2 ; 1-3), mais aussi par la sortie de route précoce en quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp en janvier dernier (1-2).





Après avoir traversé une passe difficile ces dernières semaines, avec notamment trois matchs sans succès en Ligue 1 (nul face à Strasbourg, défaites à Lille et Nantes), le club de la capitale s’est repris dimanche dernier face à l’AS Monaco (3-1), entérinant enfin son titre de champion. Une bonne préparation avant de tenter de glaner une 13e Coupe de France, la cinquième consécutive. Lors de ce match, les Rouge et Bleu ont également accueilli avec plaisir les retours des cadres Marquinhos, Edinson Cavani et Neymar Jr.