Coupe de France : les Vendéens sont fiers de leur équipe

Le PSG a remporté dans la soirée du 8 mai sa douzième Coupe de France, avec un score de deux buts à zéro. Pour les Vendéens, l'ambiance était au rendez-vous durant la finale. Ils étaient près de 18 000 à y assister au Stade de France et 6 000 devant un écran géant à la commune des Herbiers. Malgré la défaite des Hebiers, les supporteurs ont continué de faire la fête en leur honneur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.