Coupe de France : Pontarlier est passé tout près de l'exploit face à Montpellier

Pontarlier a affronté Montpellier ce samedi après-midi en trente-deuxièmes de finale de la Coupe de France. Le club de la cinquième division a frôlé l'exploit avec un match nul à la fin des prolongations. Le MHSC s'est finalement imposé suite à une séance de tirs au but.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.