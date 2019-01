PSG : Neymar, Thiago Silva et Kurzawa feront le voyage à Pontivy (mais pas Cavani, Verratti, ni Di Maria)

"Ça ne se passe pas comme ça, j'ai entendu beaucoup de choses sur les Sud-Américains qui vont revenir le 7 mais ce n'est pas ça, ce n'est pas un groupe de Sud-Américains, ce sont des joueurs. Il y a Edi (Cavani), c'est une négociation avec moi et j’ai décidé avec lui qu'il reviendra le 7. Marquinhos aussi, c'est nécessaire car on l'a utilisé beaucoup de fois, avec beaucoup de matchs et de minutes pour nous et avec le Brésil. Pour Di Maria et Verratti, c'est un peu différent car ce sont des choses familiales et privées, Ils reviennent le 7 aussi. Voilà, ce sont les quatre joueurs." Les quatre absents de marque.