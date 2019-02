Faut-il craindre un PSG vexé ? On a demandé aux amateurs de Villefranche-sur-Saône, futurs adversaires des Parisiens

LCI : Au sortir de Lyon-PSG dimanche (2-1), Kylian Mbappé a déclaré : "Il y a un match mercredi et on va le jouer. Il faut gagner, envoyer un message et après on discutera de la Ligue des Champions." Craignez-vous le pire après cette défaite face à l’OL ?

Alain Pochat : De notre point de vue, cela ne change pas grand-chose, l’adversaire reste le même. Après, peut-être qu’à l’image de Guingamp, quand ils ont réussi à battre le PSG au Parc en Coupe de la Ligue (2-1) avant de prendre une gifle dix jours plus tard (le fameux 9-0, ndlr), cette défaite à Lyon a eu le don d'énerver les Parisiens. On espère ne pas subir le même sort... Quoi qu’il arrive, 'énervé' ou pas, on sait que l’adversaire est de qualité et qu’on ne joue pas dans la même cour. Eux, c’est la Ligue des champions et nous, on est une équipe de National qui va lutter pour exister dans ce match et ne pas faire office de faire-valoir.





LCI : Vous pensez donc que les Parisiens auront à cœur de se racheter et de mettre le plus de buts possible ?

A.P : Oui car quand Paris perd, c’est toujours médiatisé à outrance. Du coup, quand l'ordre établi est remis en cause, cela remobilise les joueurs. Ils seront forcément un peu piqués. Reste à savoir quels objectifs seront dans leurs têtes. Tuchel va-t-il aligner la meilleure équipe, ou va-t-il vouloir penser à Manchester United ? On ne se fait pas d'illusion pour autant... Même s’il y a quelques remplaçants alignés, ou des jeunes du club, ça reste de très grande qualité, Paris a un effectif qui peut gérer 3-4 compétitions sans souci.