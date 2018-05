Coupe du monde 1998 : la "petite magouille" de Michel Platini pour éviter à la France d'affronter le Brésil avant la finale

Dans un entretien accordé à Stade Bleu qui sera diffusé dimanche sur France Bleu, Michel Platini s'est livré à une confidence étonnante. Co-président du comité française d'organisation (CFO) de la Coupe du monde 1998, l'ancien numéro 10 des Bleus a concédé une "petite magouille" pour éviter à la France de se frotter au Brésil avant la finale du tournoi : "Quand on a organisé le calendrier, si on (la France) finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale."





"Ecoutez, on est à la maison, il faut bien profiter des choses, alors on ne va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles: vous pensez que les autres ne le faisaient pas aux autres Coupes du monde ? France-Brésil en finale, c'était le rêve de tout le monde" raconte "Platoche" en toute confiance dans cette entrevue avec Jacques Vendroux, dont des extraits ont été diffusés sur Twitter ce vendredi.