Coupe du monde 2018 : une entreprise chinoise doit rembourser 7,7 millions d'euros à ses clients après le sacre des Bleus

A l'instar de la chaîne d’électroménager belge Krëfel, qui s'était engagée à rembourser tout téléviseur acheté dans leur enseigne si les Belges inscrivaient plus de 15 buts dans la compétition (ndlr : ils en ont mis 16), une entreprise chinoise d'électroménager, Vatti, partenaire de la fédération française de football (FFF), a du passer à la caisse après la Coupe du monde de football.





Avant le début de la compétition, cette dernière avait promis de rembourser tout client qui achèterait, entre le 1er et le 30 juin, une "formule du champion" composée de divers articles de cuisine, en cas de victoire des Bleus dans la plus grande des compétitions internationales. Résultat : plus de 7,7 millions d'euros ont d'ores et déjà été reversées aux heureux élus, a annoncé Vatti ce lundi.