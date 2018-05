Coupe du monde 2018 : pourquoi la liste va "générer des débats et de l'incompréhension"

Ce jeudi soir, dans le 20H de TF1, Didier Deschamps va révéler une liste d"une trentaine de joueurs, 23 dans le groupe plus 7 ou 8 réservistes, pour le Mondial 2018. Une liste qui va forcément faire des heureux... et des malheureux. Sur le site de la FFF, le sélectionneur a expliqué son mode de fonctionnement en terme de sélection : "Pour la liste définitive, je ne vous cache pas que les choix s'opèrent entre des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup de qualités, qui ont réalisé une très belle saison et peuvent présenter des statistiques avec leur club très, très bonnes. Je ne pourrai pas tous les prendre. Je n'ai que 23 places. Il se peut que ça génère des débats, de l'incompréhension."





"Quand on bâtit une liste, le choix du système compte, par exemple. C'est compliqué de prendre un joueur quand on sait que ce sera très difficile de l'utiliser. Il faut donc anticiper, prévoir un plan B, C voire D. C'est très complexe" a-t-il poursuivi. Dans ce cas précis, Nabil Fékir, qui possède le même profil que Griezmann, pourrait faire les frais d'un manque de polyvalence. "Je vais décider, sans trahir de secret. Et j'assumerai mes choix en sachant que je ne ferai pas que des heureux, qu'on me parlera davantage de ceux que je n'ai pas pris et qui auraient mérité d'être là."