Coupe du monde 2018 : il reste des places à acheter pour assister à la demi-finale France-Belgique !

Voir de ses yeux une demi-finale de Coupe du monde n’est pas donné à tout le monde. Mais pas à personne non plus. Le stade Krestovski de Saint-Saint-Pétersbourg, où se jouera le très attendu France-Belgique, compte 68.134 places, et il fera évidemment le plein pour un tel événement. Sachez cependant que des possibilités de vous procurer des places existent encore.