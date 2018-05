Coupe du Monde 2018 : la Russie se prépare

La Coupe du Monde 2018 s'approche à grands pas. Le coup d'envoi du match d'ouverture aura lieu le 14 juin prochain. De leur côté, les sélectionneurs ont déjà nommé les joueurs qui participeront à cet événement historique. Quant à la Russie, elle se prépare à accueillir les équipes participantes et les millions de supporteurs qui assisteront à cette compétition. Alors où en sont les travaux ? Moscou sera-t-il prêt à temps ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.