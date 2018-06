Les joueurs de la Tri ont une façon bien à eux de fêter le départ en Russie

Et si la presse se montre si indiscrète, c'est que l'équipe nationale mexicaine a déjà été confrontée à une polémique de ce type. En septembre 2010, plusieurs joueurs avaient pris part à une "fête" à caractère sexuel après un match amical contre la Colombie à Monterrey. Tous les participants avaient alors écopé d'une amende, tandis que le défenseur Efrain Juarez et l'attaquant Carlos Vela avaient été suspendus six mois.