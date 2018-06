Coupe du monde 2018 : Neymar a-t-il retrouvé tout son potentiel ?

Quatre ans après l'humiliation subie face à l'Allemagne à domicile (7-1), le Brésil fait son retour en Coupe du monde. Pour son entrée en lice face à la Suisse ce dimanche, la Seleção pourra compter sur son arme fatale, Neymar Jr, de retour de blessure. Ce dernier monte en puissance avec deux buts inscrits contre la Croatie (2-0) et l’Autriche (3-0) en préparation. De bonne augure pour ce début de Mondial.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.