Coupe du monde 2018 : pourquoi y aura-t-il si peu de supporters des Bleus en Russie ?

"Nous ne sommes pas une nation de football (rires). Tout simplement ! Déjà, on est en train de rattraper notre retard dans les stades, l’ambiance se construit petit à petit autour des Bleus, alors que pour plein d’autres pays, elle était là depuis longtemps, note-t-il. Si vous comparez, en l’Allemagne, le nombre de supporters officiels est bien plus important que celui de la France. Au niveau du supportérisme de l’équipe nationale, nous sommes une petite nation. C’est complètement culturel. Mais c’est en développement. En 2010, on était encore parmi les dernières nations. Là, par rapport au Brésil en 2014, qui était quand même une Coupe du monde un peu plus sexy et au soleil, c’est déjà pas mal d’avoir exactement autant de monde en Russie."