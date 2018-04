"Les gens n'aiment pas son ego surdimensionné" : la Suède ne veut pas de Zlatan Ibrahimovic à la Coupe du monde

Ces propos, qui amusent les foules à l'étranger, déclenchant même l'hilarité sur le plateau de Jimmy Kimmel, agacent en Suède. Pourquoi ? Parce que, de part sa personnalité, Zlatan divise les Suédois. Certes, il possède toujours ses inconditionnels, qui l'adorent et aimeraient le revoir avec le maillot jaune et bleu. "On a besoin de lui", affirme ainsi Ivan, un étudiant croisé lors d'une visite au Vasamuseet, l'un des musées de la capitale. Mais, en interrogeant les passants, les uns après les autres, ce qui frappe, c'est que Zlatan n'a plus la cote auprès de ses compatriotes. En novembre dernier, un sondage de l'un des principaux quotidiens, Expressen, dévoilait que 63% des personnes interrogées étaient contre un retour de l'attaquant aux 116 sélections.





D'ailleurs, près de la Friends Arena, l'équivalent suédois du Stade de France et théâtre passé des exploits d'Ibrahimovic avec un retourné de 30 mètres face à l'Angleterre, les supporters de la star de la MLS (le championnat nord-américain, ndlr) se font rares. Preuve que la popularité dont Ibra jouissait chez lui s'est en fait évaporée. Et son âge avancé, 36 ans, n'est pas ce qui est lui est reproché. "C'est un bon joueur, peut-être l'un des meilleurs que l'on ait eu ici, mais les gens détestent son attitude hautaine. Ils n'aiment pas son ego surdimensionné", commente John, maillot d'Hammarby, le club local, sur le dos. "C'est son style, il est comme ça. Ça lui rapporte gros. Son retour serait un coup marketing. Rien de plus qu'une histoire d'argent."