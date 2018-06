Coupe du monde 2018 : retour sur les images fortes de la compétition

La Coupe du monde 2018 en Russie vient de terminer son premier week-end. Mais elle est déjà très riche en petites histoires et belles images. Florilège de tout ce que vous n'avez pas vu, concocté par notre équipe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.