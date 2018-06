Coupe du monde 2018 : un départ sous pression pour les Bleus

Avant de s'envoler en Russie pour la Coupe du monde, les Bleus ont joué contre les Etats-Unis. Par manque de précision, l'équipe de France de football a attendu la 78ème minute pour arracher le match nul grâce à Kylian Mbappé. Une contre performance qui doit servir d'avertissement. Les Bleus n'ont plus droit à l'erreur à la Coupe du monde de Russie.



