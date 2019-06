Après l'élimination, l'heure est à la remise en question

Corinne Diacre a été nommée à la tête de l'équipe de France en août 2017 pour créer un déclic, après quatre éliminations coup sur coup en quarts de finale dans les grands tournois. "Le président m’a fixé l’objectif d’aller en finale. C’est le contrat qui a été établi. Pour moi, ça serait vraiment un échec" de ne pas y être, avait-elle déclaré le soir de l’annonce de sa liste, le 2 mai dernier. Toutefois, en dépit d'un résultat décevant, Corinne Diacre, dont le contrat court jusqu'à 2021, ne devrait pas être démise de ses fonctions.





Mais visiblement, la méthode intransigeante et "à la dure" de la sélectionneuse n’a pas porté ses fruits auprès des joueuses. Avec d'autres, comme avec Wendie Renard (à qui Diacre, au moment de son arrivée, avait retiré le brassard de capitaine au profit d'Amandine Henry), le courant ne passe tout simplement pas. Avant le huitième de finale face au Brésil, alors que Diacre est interrogée sur la défenseuse, meilleure buteuse de l’équipe avec 3 réalisations, elle réplique ironiquement : "Vous comptez le csc aussi ?", en référence au but marqué contre son camp parRenard face à la Norvège. La joueuse, qui n'aurait aussi jamais digéré les remarques de la coach sur son manque d'éducation, le lui rend bien : elle est la seule à s'être opposée publiquement à la sélectionneuse. Après une pique de Diacre à propos de Marie-Antoinette Katoto, qu'elle n'a pas sélectionnée pour ce Mondial, Renard avait répliqué en conférence de presse : "C’a aurait été mieux qu’on lave le linge sale entre nous".





Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du PSG, et Kheira Hamraoui, la milieue de terrain du FC Barcelone, sont d'ailleurs les deux noms qui reviennent en boucle depuis l'élimination des Bleues vendredi soir. Les deux joueuses n'avaient pas été retenues par la sélectionneuse pour ne pas perturber "l'équilibre et la bonne entente du groupe", mais l'efficacité devant le but de la meilleure buteuse de D1 (22 réalisations) aurait pu être un atout dans cette attaque bleue en berne, et la puissance de la seconde au milieu de terrain aurait aussi pu être un atout.





Enfin, Corinne Diacre a eu des difficultés à trouver le onze idéal. Face aux Brésiliennes, elle avait sorti Gaëtane Thiney, après un début de tournoi raté. En quart, elle a de nouveau changé de pied en relançant Thiney, sans succès. Elle a également testé le 4-4-2 face au Brésil, avant de revenir à son schéma fétiche en 4-3-2-1. Ses choix tardifs, en matière de coaching, lui ont également été reprochés. Lors des deux derniers matchs, elle a attendu le dernier quart d'heure pour faire ses premiers changements. Face à des Américaines plus athlétiques mais dans le doute juste avant le but de Renard, on a senti un collectif émoussé qui ne demandait pourtant qu'à reprendre un second souffle.