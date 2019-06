Coupe du monde 2019 : après un premier tour maîtrisé, de nombreux Français se sont pris de passion pour les Bleues

"Cela offre une vraie visibilité aux joueuses et c'est une juste récompense pour elles. Cela leur amène évidemment une pression, mais une pression positive. Le public sera à coup sûr très important dans la suite du parcours des Bleues. Je pense d'ailleurs qu'en cas de potentielle victoire en quarts contre les USA, les gens pourraient 'se déchaîner'", développe la journaliste.





"Pour nous aussi, suiveurs et suiveuses de l'équipe de France féminine, c'est une vraie satisfaction. On se dit qu'on n'a pas fait tout cela pour rien. Ces dernières semaines, on a eu beaucoup plus de visites sur le site, grâce aux interviews des Bleues réalisées en amont, mais pas que. En effet, les articles et les interviews sur les joueuses et coaches étrangers figurent parmi les plus lus !", se félicite Dounia Mesli.





Dimanche, les Bleues pourront compter sur le soutien du public du Stade Océane du Havre pour tenter de valider son billet pour les quarts de finale de la compétition, et pourquoi pas croiser la route des Etats-Unis, tenantes du titre et ogresses désignées du Mondial 2019.