Coupe du monde 2019 : jusqu'à 10.000 euros au marché noir... on a tenté d'acheter un billet pour France-USA (et on a renoncé)

Attention aux arnaques ! Depuis la qualification à l'arraché des Américaines contre l'Espagne (2-1) lundi, officialisant l'affiche tant attendue entre la France et les États-Unis en quarts de finale de la Coupe du monde vendredi (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI) au Parc des Princes, tout le monde ne parle que de ça. Officiellement, il n'y en a plus de billets en vente pour assister à la rencontre. Sur la billetterie officielle de la compétition, toutes les places ont trouvé preneurs. La plateforme de revente de la Fifa, la seule habilitée pour ce type d'opération permettant aux spectateurs ayant acheté un billet de le céder en cas d’incapacité à se rendre au stade, demeure désespérément vierge ce jeudi 27 juin.





"Le marché noir bat son plein", déplore auprès de franceinfo Erwan Le Prévost, le directeur du Comité d'organisation (LOC). Le fait que les sites qui proposent ces billets soient à l'étranger "pose de vrais problèmes juridiques pour leur faire cesser la vente. C'est très compliqué, long et fastidieux". Et sur ces plateformes, les prix des places grimpent en flèche au fur et à mesure que le match approche, atteignant parfois des sommes astronomiques. LCI a fait le test sur plusieurs bourses d'échanges, dont celle du revendeur américain StubHub, l'un des leaders du marché. Et là, quelle fut notre surprise de découvrir des tarifs s'étalant de 180 euros en catégorie 4, initialement à 15 euros, à plus de 10.000 euros en catégorie 2, affichée à 35 euros sur le site de la Fifa. En catégorie 1, elles s'échangent contre 295 à 2000 euros alors que le prix de vente indiqué par les organisateurs était de 57 euros avant la compétition.