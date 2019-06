Coupe du monde 2019 : Brésil, Cameroun, Nouvelle-Zélande...Quel adversaire pour les Bleues en 8es de finale ?

Selon le tableau du tournoi, l’équipe de France affrontera à coup sûr un troisième de groupe, qui serait issu des groupes C, D ou E. Et, selon toute vraisemblance, il s’agira du troisième du groupe C, à savoir le Brésil, qui a atterri à cette place mardi soir pour un petit but. En effet, l'Australie, en battant la Jamaïque 4-1 pendant que les Auriverde s'imposaient 0-1 contre l'Italie, a pris la seconde place de cette poule au bénéfice du nombre de buts marqués (8 pour les Aussies, 6 pour les Brésiliennes), l'égalité entre les deux équipes étant parfaite au niveau des points (6) et de la différence de buts (+3).