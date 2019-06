Coupe du monde 2019 : ce que les Bleues doivent absolument changer si elles veulent jouer les demi-finales

Garder la tête froide et les rangs serrés : voilà donc les premières pistes, théoriques, à explorer pour atténuer les maux et faire durer le rêve bleu. D’un point de vue plus technique, l’attaquante star, Eugénie Le Sommer, insistait également sur un autre aspect : "Ce qui nous manque, c’est un peu plus de maîtrise dans le jeu, il nous faut avoir le ballon plus haut sur le terrain et le garder, pour essayer d’être plus dangereuses encore." Un constat qui se traduit en chiffres : alors que, dimanche soir, les Brésiliennes refusaient délibérément le jeu pour mieux répondre en contre-attaques, les Bleus ont péniblement conservé le ballon 51% du temps en tout et pour tout, et 46% en première période. Ce qui dit un gros déchet technique à la récupération.