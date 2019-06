Coupe du monde 2019 : comment le football américain est-il devenu le meilleur du monde ?

Le football américain puise sa force dans le système universitaire depuis qu'une loi promulguée en 1972, baptisée "Title IX", oblige les universités à créer des programmes sportifs dédiés exclusivement aux étudiantes. "Le 'Title IX' a offert plus d'opportunités aux femmes de faire du sport et a mis en place un environnement compétitif pour les joueuses, ce qui a permis au final à l'équipe national d'exceller", analyse également pour l'AFP Amanda Duffy, présidente de la NWSL (Ligue pro féminine aux USA). "Il y a actuellement 400, voire 500 équipes pour des joueuses de 18 à 22 ans, nulle part ailleurs dans le monde on voit ça", souligne Mark Parsons. Selon le technicien anglais, la domination américaine vient aussi de l'état d'esprit instillé dès l'enfance : "On apprend ici aux enfants, dès le plus jeune âge, que tout ce qui importe, c'est gagner".