Coupe du monde 2019 : Corinne Diacre n'a "pas encore digéré" l'élimination des Bleues en quart de finale

Avant la compétition, la sélectionneuse avait fait le choix de ne pas retenir Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du PSG meilleure buteuse de D1, et Kheira Hamraoui, la milieue de terrain du FC Barcelone. Elle les assume. "Je sais que je ne me suis trompée ni sur l’aspect sportif ni sur le plan humain. Quand on vit huit semaines à 39 personnes, ce n’est pas pour se mettre sur la tronche tous les jours. On n’a pas que ça à faire. Il me fallait des filles en phase avec le projet de jeu et le projet de vie."





Enfin, Corinne Diacre se réjouit de l'enthousiasme suscité par ce Mondial et son équipe. "Je suis allée faire mes courses lundi matin, j’ai mis deux heures. (…) Je n’ai pas eu un seul commentaire négatif. Il y a de la bienveillance. Je suis ravie pour mes joueuses, la Fédération et les femmes des générations passées, celles qui n’ont pas eu le droit de jouer au football, que la discipline ait recueilli un tel engouement." Elle estime toutefois qu'il aurait été difficile de son équipe d'aller au bout de cette compétition et d'être sacrée. "On peut mieux faire. Mais avait-on les moyens d’atteindre l’objectif de la finale ? Je ne regrette pas qu’il l’ait fixé. De toute façon, on se le serait imposé. Le défi avait beau être logique, il n’en était pas moins immense." Rendez-vous en 2023.