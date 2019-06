Corinne Diacre, sélectionneuse de l’équipe de France, mais surtout pionnière du football féminin

"Déjà en tant qu’homme, j’ai du mal à me projeter dans une carrière d’entraîneur car il faut vraiment avoir un caractère assez fort. Alors en tant que femme qui entraîne un groupe d’hommes, ça doit être encore plus difficile et je la félicite pour ça. Elle a osé tenter le pari et elle l’a réussi. Elle avait le caractère pour", insistait, pour sa part, Ludovic Genest. "Footballistiquement parlant, c’est quelqu’un d'assez strict, elle sait ce qu’elle veut et elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle a la fibre d’entraîneur, c’est évident. Elle a de grosses compétences tactiques et techniques et a montré qu’elle savait aussi sortir de bons jeunes, comme Laborde ou Hunou, qui sont en Ligue 1 aujourd’hui (respectivement à Montpellier et à Rennes, ndlr)."