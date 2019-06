Coupe du monde : dans les bars, l'ambiance commence déjà à monter

Clémence, Yossra et Nolwenn par contre, se trémoussent et chantent à l’arrivée du refrain. Collègues de travail, elles attendaient avec impatience de se retrouver après leur journée pour encourager les Bleues. “L’année dernière, beaucoup plus de monde de la boîte avait suivi” note Clémence, t-shirt bleu blanc rouge sur le dos. “D’ailleurs on a relancé une plateforme de pronostics, et on a aussi beaucoup moins de réponse”, regrette-elle. “C’est pas forcément du désintérêt pour le foot féminin”, relativise Yossra. Selon elle, “les gens étaient occupés, il fait moins beau, il faut juste le temps que ça prenne mais on espère tous revivre l’engouement de l’été dernier”. Leur pronostic : 2-0 pour la France ! “Moi je dis même 3-1”, lance Nolwenn. Les équipes entrent dans le parc des princes. Les trois copines se réjouissent des gradins noirs de monde et du choix d’arbitres exclusivement féminines sur ce match. “J’espère que les Bleus regardent !” lâche Clémence. C’est l’heure de la Marseillaise, elles s’époumonent, une main en l’air, l’autre sur le téléphone pour filmer le coup d’envoi.





Sur la table d’à côté, une bande de six crient sur tous les inconscients qui s’arrêtent dans leur champ de vision. Maillot de foot ou t-shirt bleu, maquillage et collier de fleurs tricolores, la troupe est venue préparée. “Autant que l’été dernier !” assure Véronique, “mais il y avait plus d’ambiance”. Pour Elisa, ce n’est qu’une question de temps : “Dès le prochain match, il y aura trois fois plus de monde dans les bars” assure-t-elle. “La ferveur vient avec les victoires, ça va prendre, le foot féminin s’est beaucoup développé en quelques années”, continue la jeune femme. En tout cas, elle comme Véronique n’imaginent pas une seconde que leurs joueuses puissent perdre ce soir. Et voit bien les Bleues remporter, elles aussi, une étoile. “C’est ce qu’on leur souhaite en tout cas !” s’exclame Elisa. Comme pour leur donner raison, Eugénie Le Sommer vient de marquer, à la neuvième minute. Le serveur sonne le gong, embrassades et hurlements de loup dans le bar.