Coupe du monde 2019 : la France éliminée, qui supporter ?

• Parce que ce sont les favorites

Quadruple championnes olympiques, triple championnes du monde et tenantes du titre : les Américaines sont les favorites de la compétition. Même si elles se sont montrées moins dominatrices et parfois en difficulté lors de leurs deux derniers matches face à l'Espagne et à la France, leur expérience et leur réalisme a fait la différence. Il faut dire qu'avec des joueuses de l’acabit d'Alex Morgan et Megan Rapinoe (toutes les deux parmi les meilleurs buteuses de la compétition avec 5 buts), et un banc exceptionnel composé notamment de Christen Press et Carli Lloyd, l'USWNT est capable de se sortir de n'importe quelle situation délicate.





• Parce que leurs joueuses sont engagées, à la pointe de la lutte contre les inégalités et les discriminations

Supporter les reines du soccer, c'est aussi soutenir une équipe qui se bat contre les inégalités. Le 8 mars dernier, 28 joueuses ont porté plainte contre leur fédération pour dénoncer la différence de traitement avec leurs collègues masculins en matière de salaires et de conditions de travail. Pour éviter un procès à l'issue de ce Mondial, la fédération américaine a accepté de discuter et d'entamer une médiation.