Coupe du monde 2019 : des Bleues nouvelles stars

Les Bleues vont affronter lundi 17 juin le Nigeria, mais elles sont déjà assurées de jouer les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ce match va se disputer à guichets fermés devant 29 000 personnes. Les joueuses sont sidérées par l'engouement qu'elles ont suscité en à peine une semaine. Elles sont passées de l'anonymat à des records d'audience et d'affluence dans les stades.



