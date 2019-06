Coupe du monde : le comportement des Camerounaises lors de leur match contre l'Angleterre pourrait faire l'objet d'enquêtes

Ces images ont fait le tour du monde. Dimanche 23 juin, lors du huitième de finale du Mondial 2019 opposant l'Angleterre au Cameroun (3-0), le comportement des joueuses camerounaises, excédées par l'arbitrage et l'utilisation du VAR, a interpellé. Déjà menées au score après une erreur commune de la défenseuse Augustine Ejangue et de sa gardienne, qui a capté à la main une passe en retrait, les Lionnes Indomptables vont prendre un coup de massue sur la tête avec un deuxième but juste avant la pause (42'), initialement refusé pour hors-jeu, puis validé par le VAR.