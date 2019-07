Coupe du monde 2019 : elle arbitrera la finale, qui est Stéphanie Frappart ?

"Une grande fierté et une grande reconnaissance". C'est ainsi que Stéphanie Frappart a réagi à sa désignation comme arbitre de la finale de la Coupe du monde. "C'est une émotion indescriptible parce qu'on travaille toutes depuis des années pour en arriver là, un peu comme les joueuses", a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à la Fifa.





A 35 ans, Stéphanie Frappart est une pionnière en France puisqu'elle sera la première femme à arbitrer en Ligue 1 la saison prochaine, après avoir été la première en Ligue 2, où elle officie depuis 2014. Pour se préparer à cette Coupe du monde, elle a d'ailleurs déjà dirigé deux matches de Ligue 1 cette année. "C'est une vraie reconnaissance de mes compétences et de mon travail. C'était aussi une façon de montrer à toutes les jeunes filles que c'était possible d'arriver à ce niveau-là en travaillant et en se donnant les moyens d'y arriver", a-t-elle expliqué.