Coupe du monde 2019 : en 180 minutes, racontez-nous comment les Bleues vous ont conquis

Depuis vendredi, la France vit au rythme du Mondial 2019, qui se déroule en France du 7 juin au 7 juillet prochain. Alors que la victoire éclatante contre la Corée du Sud (4-0) a rassemblé près de 9,8 millions de téléspectateurs, avec un pic de 10,9 millions durant la rencontre. L'engouement n'a pas faibli mercredi soir, l'opposition entre les Bleues et la Norvège (2-1) mobilisant pas moins de 9,4 millions de téléspectateurs, avec un pic à 11 millions !





Dans les tribunes, le succès est également au rendez-vous, les deux premiers matchs de groupe des coéquipières de Valérie Gauvin et Sarah Bouhaddi s'étant joués à guichets fermés au Parc des Princes et à l'Allianz Riviera. Le match face au Nigeria, le 17 juin prochain à Rennes, affiche également complet. Parmi les fans qui se sont retrouvés devant les matchs de l'équipe de France, un certain nombre a découvert la bande de Corinne Diacre.