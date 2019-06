"Discipliné", "beaucoup plus athlétique" ... Avant France-USA, le soccer raconté de l’intérieur

Comme elles, Ghoutia Karchouni, milieu de terrain évoluant aux Girondins de Bordeaux, a fait le grand saut en 2016. Elle a effectué six mois au sein des Boston Breakers. Pour LCI, la footballeuse de 24 ans revient sur son passage enrichissant outre-Atlantique. A l'instar de Sonia Bompastor, la rigueur, le travail et l'intensité des entraînements l'ont particulièrement marquée : "J’ai été très impressionnée par leur préparation physique. On passe énormément de temps en musculation et sur le terrain. Les entraînements sont longs et intensifs" explique-t-elle.





"La différence entre les deux championnats est qu’aux États-Unis, c’est beaucoup plus athlétique, il y a surtout beaucoup d’attaques rapides. En France, les équipes sont bien plus techniques et tactiques. Ce sont deux façons de jouer bien différentes, mais tout aussi efficaces" ajoute la footballeuse, qui a beaucoup appris lors de ces six mois aux Boston Breakers : "J’ai beaucoup appris sur la discipline. Les Américains sont très sérieux quand il s’agit de travailler. J’ai compris là-bas que le travail au quotidien était la clef pour réussir."