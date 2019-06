Coupe du monde 2019 : en procès contre leur fédération, les Américaines veulent les mêmes droits que les hommes

Quelques jours avant l’ouverture de la compétition en France, le Time a médiatisé ce combat en plaçant en Une de son magazine la superstar Alex Morgan, barrée du titre "The Equalizer". "Comment se fait-il que nous devions encore, année après année, nous battre ?" interroge-t-elle. "Nous devons toujours faire plus en général, nous devons être des athlètes, des modèles, nous devons ouvrir le chemin pour les prochaines générations. Est-ce que les sportifs masculins font ça ? Est-ce qu’ils pensent à autre chose qu’à eux-mêmes ? Je ne sais pas. Mais nous avons plus qu’un seul rôle à tenir, et en plus nous le faisons en étant moins bien payées."