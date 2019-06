Etats-Unis : Megan Rapinoe, la forte tête des "Stars and Stripes"

Avant les Jeux olympiques de 2012 à Londres, elle a également été une des premières joueuses à effectuer son coming-out, devenant un des symboles de la communauté LGBT+ et donnant de la voix pour faire entendre leurs droits. "Nous avons la chance de pouvoir atteindre un grand nombre de personnes grâce à la notoriété. Peut-être êtes-vous un peu homophobe, mais vous me connaissez et vous aimez ma façon de jouer au football. Une fois que les choses deviennent un peu plus personnelles, cela permet de briser ces barrières", déclarait-elle dans le magazine Out lors de la révélation de son homosexualité.





Cette position de pionnière, de porte-parole, Megan Rapinoe l’assume pleinement, comme elle l’explique à l’AFP : "Je sais que cela peut me coûter cher, au propre comme au figuré, mais je me vois comme un porte-voix et c'est un rôle que j'assume complètement. Faire changer les choses petit à petit n'est pas suffisant. Je voudrais un changement de paradigme, une remise à plat."