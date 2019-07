États-Unis - Pays-Bas : enfin "le moment de briller" pour la Lyonnaise Shanice van de Sanden ?

C’est un paradoxe en cette année 2019 où le prestigieux New York Times a désigné l’Olympique lyonnais version féminine comme étant "l’équipe la plus dominante de la planète au XXIe siècle", tous sports collectifs confondus, et alors que la finale de la Coupe du monde 2019 se joue à Lyon (dimanche à 17h sur TF1 et en direct commenté sur notre site) : sur l’ensemble des effectifs des deux dernières nations encore en lice pour soulever le trophée, les États-Unis et les Pays-Bas, on ne compte qu’une seule Lyonnaise : l’emblématique attaquante néerlandaise Shanice van de Sanden.