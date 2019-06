Coupe du monde 2019 : chez les Bleues, une attaque qu'il faut repenser

"Marquer, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le football et ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à travailler". Les paroles prononcées par Corinne Diacre avant la Coupe du monde prennent tout leur sens après le premier tour de l'équipe de France. Avant le 8e de finale face au Brésil dimanche (à 21h en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI), l'animation offensive des Bleues est au cœur des interrogations. Si elles avaient débuté sur les chapeaux de roues avec un feu d'artifices offensif face à la Corée du Sud (4-0), les Françaises se sont montrées ensuite plus brouillonnes dans le dernier geste contre la Norvège (2-1) puis le Nigeria (1-0), avec dans les deux cas le VAR et un penalty pour l'emporter. Comme si le sens du but les fuyait.





"Il y a eu un manque d'efficacité certain. Malgré tout, nous avons réalisé jusqu'à présent ce qu'il faut faire dans le football, à savoir marquer à chaque fois un but de plus que 'adversaire. Si nous avons toujours autant d'occasions et que nous gagnons toujours les matches à la fin, le ratio m'importe peu", a tempéré la sélectionneuse tricolore samedi 22 juin lors de la conférence d'avant-match. "Jusqu'à présent, nous avons évolué dans le même système de jeu, pour trois prestations complètement différentes. Nous essayons de gommer ce qui n'a pas marché et d'améliorer ce que nous pouvons améliorer, notamment sur le plan offensif. Après, quel que soit le onze de départ qui démarrera, l'idée restera toujours d'animer ce système plus que le système en lui-même. Il faut aussi retrouver notre efficacité offensive qui nous fait défaut depuis deux matches."